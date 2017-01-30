Подозреваемых во взяточничестве карагандинских чиновников отпустили под залог

Во взяточничестве подозреваются главный казначей и директор Наццентра гигиены труда и профзаболеваний Карагандинской области.

Суд отпустил из-под стражи руководителя департамента казначейства и директора Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний Карагандинской области, передает Today.kz.

Подозреваемые во взяточничестве руководитель департамента казначейства Аскар Нурпейсов и директор Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗСР РК Канат Сакиев, как сообщили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции региона, находятся на свободе.

«На период расследования двое подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей 366 УК «получение взятки», будут находиться на свободе под залогом», — уточнили в департаменте.

В случае уклонения от визитов к следователю на допрос либо отказа от участия в следственных действиях суд по ходатайству следователя может изменить им меру пресечения на более суровую. Залоговое имущество в этом случае подлежит конфискации в пользу государства.