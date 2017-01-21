Питер или Караганда — где снега лучше?

Крещенские морозы уже успели пощипать за нос наших горожан и не только. Карагандинская студентка, обучающаяся в Санкт-Петербурге, рассказала об особенностях зимнего Питера.

—Погода в Питере зимой похожа на осень или весну в Караганде, — говорит Лана Кимбаева, только вернувшаяся в Казахстан. — Там очень грязно, и постоянно идёт дождь.

Что ж, в Шахтёрской столице осень заканчивается уже в ноябре, и пушистые горы снега лежат в городе до марта.

Если в Петербурге температура опускается ниже нуля, то ощущаться это будет значительно холоднее, чем в родной Караганде.

-Это всё из-за влажности, — поясняет девушка. — Плюс постоянно бушует ледяной ветер.

Ветров, в том числе и пронизывающих, на степных просторах Казахстана, однако здесь довольно много солнечных дней, что мы уже привыкли воспринимать как должное в любое время года. А вот для культурной столицы России практически постоянное отсутствие солнца уже стало характерной особенностью.

-Солнечных дней в году очень мало, — жалуется студентка. — В Караганде в этом плане намного легче. И здесь намного суше. И зима в целом приятнее — из-за солнца.

Девушка добавила, что в Питере, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку солнечного света, довольно популярны походы в солярии.

Зимой, по рассказу Ланы, петербуржцы уезжают за город на дачи, катаются на лыжах по горам, на коньках в парках и на многочисленных катках. Совсем как в Караганде. Разве что у жителей Шахтёрской столицы нет возможности заехать на выходные в Финляндию. да-да, жителей Питера очень популярны поездки в эту соседствующую с городом страну. В Финляндию петербуржцы ездят не только отдохнуть зимой, но и даже мотаются туда за покупками в течении всего года.

Те, кто предпочитают не покидать город, ходят по музеям, кофейням и барам, чтобы согреться душой и телом и спастись от серости. Так же делают и теплолюбивые карагандинцы, за единственным исключением — музеев у нас не так много.

-Зимой в Питере можно носить тёплое пальто. И когда холоднее — пуховик, — рекомендует Лана. — Обязательно шапки, потому что ветер не стихает. И ещё один обязательный атрибут питерской «зимней моды» — непромокаемая обувь.

Да, это вам не Караганда с шубами, валенками, утепленными пуховиками и двумя(а то и тремя!) слоями варежек! Зато именно здесь ощущается особая атмосфера зимы.

-Зима в Караганде нравится, наверное, больше, чем в Санкт-Петербурге, — признается Лана Кимбаева, — Потому что здесь есть снег и солнечно, а там мрачно в это время, и совсем не по-зимнему.

Поэтому каждые каникулы питерская студентка всё же сбегает от высокого искусства и изящной архитектуры в уютные карагандинские снега. Любители культурной столицы России могут вызать свое мнение в комментариях.