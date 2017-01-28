Первый день Универсиады-2017 стартует в Алматы

Сегодня в Алматы стартует XXVIII Всемирная Универсиада. Первые соревнования пройдут среди хоккеистов.

В борьбу за медали 28 января вступят хоккейные дружины Великобритании, Казахстана, Канады, Китая, Словакии, Латвии и Японии.

Мужские команды проведут матчи на «Халык Арене, женские — во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

Хоккей с шайбой — мужчины

12:30 — Словакия — Великобритания, групповой этап.

16:00 — Япония — Латвия, групповой этап.

19:30 — Казахстан — Китай, групповой этап.

Хоккей с шайбой — женщины

16:30 — Канада — Китай, групповой этап.

20:00 — Казахстан — Великобритания, групповой этап.

В рамках зимней Универсиады первые хоккейные соревнования прошли в 1962 году в г.Вилар (Швейцария). Участие в состязаниях приняли 4 мужские команды. Во время 25-ой Зимней Универсиады в Харбине в 2009 году программа мероприятий стала включать и соревнования среди женщин, где приняли участие 6 стран.

Официальная церемония открытия 28-й Всемирной Универсиады в Алматы состоится завтра, 29 января.