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Первые амнистированные казахстанцы отправились домой

Алтынай Сарсенбаева 55 минут назад Комментировать 2

Казахстанские тюрьмы начинают выпускать заключённых, которые попали под амнистию. Домой уже отправилась первая партия – девять человек. Всего же на свободу планируют выпустить полторы тысячи осужденных. Больше всего помилованных будет в Караганде, Южном Казахстане и в Алматы.

Общее же количество людей, которых помилуют – 30 тысяч. Полиция уже прекратила более 3 тысяч уголовных дел. Естественно, не тяжких. Еще почти 700 казахстанцев амнистировали во время приговора.

Не исключено, что найдутся и те, кто от помилования вообще откажется. Это осужденные, которым сидеть осталось немного, и они теоретически не исключают своё возвращение в колонию. В таком случае они надеются воспользоваться амнистией в следующий раз. Больше одного раза государство такого шанса не дает.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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