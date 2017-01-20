Санаторий Жосалы
tepost

Первая теплая остановка открылась в Караганде

Сабина 51 минута назад Комментировать 7

20 января в Караганде состоялось торжественное открытие первой в городе отапливаемой остановки, где пассажиры смогут не только подождать свой автобус или маршрутку в тепле и даже проследить за движением маршрута в реальном времени.

Остановка-павильон, состоящий из трех частей, теперь обогревает горожан на остановке «Боулинг». В первой части  у пассажиров есть возможность перекусить, на второй — деревянные скамейки и навес, а третья, собственно, и предназначена для обогрева пассажиров.Кстати, в теплом помещении есть терминал, где можно оплатить услуги сотовой связи и коммунальные услуги.

Новый павильон отапливается электричеством, внутри его теплой части постоянно поддерживается комфортная температура. Новая остановка с подогревом может сместить в себя двадцать человек.

График работы теплой и умной остановки – с 05:00 до 22:00. Чтобы обезопасить новую остановку от вандалов, но ночь её будут закрывать.

Фото: Ekaraganda

Теги

Автор: Сабина

Читайте также

pogoda3

Какая погода ожидает казахстанцев 20-22 января

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 20-22 января. На большей территории республики ожидается потепление, передает …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.