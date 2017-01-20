Первая теплая остановка открылась в Караганде

20 января в Караганде состоялось торжественное открытие первой в городе отапливаемой остановки, где пассажиры смогут не только подождать свой автобус или маршрутку в тепле и даже проследить за движением маршрута в реальном времени.

Остановка-павильон, состоящий из трех частей, теперь обогревает горожан на остановке «Боулинг». В первой части у пассажиров есть возможность перекусить, на второй — деревянные скамейки и навес, а третья, собственно, и предназначена для обогрева пассажиров.Кстати, в теплом помещении есть терминал, где можно оплатить услуги сотовой связи и коммунальные услуги.

Новый павильон отапливается электричеством, внутри его теплой части постоянно поддерживается комфортная температура. Новая остановка с подогревом может сместить в себя двадцать человек.

График работы теплой и умной остановки – с 05:00 до 22:00. Чтобы обезопасить новую остановку от вандалов, но ночь её будут закрывать.

Фото: Ekaraganda