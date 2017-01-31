Осадки и усиление ветра прогнозируют синоптики во всех регионах Казахстана

Ближайшие три дня в Казахстане ожидаются усиление осадков и повышенная влажность, передает пресс-служба РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, с 31 января по 2 февраля южный циклон с большими запасами тепла и влаги будет определять погоду в южных, юго-восточных, центральных и восточных областях Казахстана. С ним на юге и юго-востоке республики ожидаются мокрый снег, туман, гололед и сильный западный ветер, в центре и на востоке — снегопады, метели и ветер местами 18-25 метров в секунду.

Западные и северные области в ближайшие двое суток будут находиться в зоне антициклона, сообщают синоптики. Затем на погоду в этих районах будут оказывать влияние атмосферные фронты, связанные с циклоном, который сместится на Урал с Баренцева моря. Здесь ожидаются снегопады, метели и сильный ветер преимущественно западного направления.

Отметим, по данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, 30-31 января в Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается юго-западный, западный ветер местами 15-20, порывы до 25 метров в секунду, днем 30 января, сутки 31 января на юго-западе области временами более 30 метров в секунду. Местами туман, гололед.