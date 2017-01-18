Один из участников торгов по продаже телеканала «Дидар» подал иск против акимата

По поручению Имангали Тасмагамбетова оформление договора продажи телеканала приостановлено.

Истек недельный срок, который дал вице-премьер Имангали Тасмагамбетов акиму Карагандинской области для принятия мер по аннулированию договора реализации жезказганского телеканала «Дидар», передает Today.kz.

Как сообщила заместитель руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов» акимата Жезказгана Мейрамкуль Лекерова, все действия, связанные с реализацией телеканала предпринимателю, приостановлены.

«В настоящий момент процедура по реализации телеканала приостановлена. Мы ждем от вышестоящих органов постановление о внесении изменений и дополнений в комплексный план приватизации на 2016-2020. Для того чтобы признать договор реализации телеканала недействительным, нужны основания – то есть постановление о внесении изменений в комплексный план. Соответствующее постановление находится на стадии подготовки», – сообщила Лекерова.

Заместитель руководителя отдела экономики добавила, что в список объектов, подлежащих реализации, изменения вносились шесть раз – с июня до конца декабря минувшего года.

«Ни разу не вставал вопрос об исключении из списка канала «Дидар», — сообщила Мейрамкуль Лекерова. – Буквально за неделю до реализации канала, 23 декабря, в комплексный план вносились коррективы. Затем 26 декабря вносились коррективы в списк. Как был телеканал 178-м номером в списке, так и остался вплоть до дня продажи».

Между тем один из участников торгов по продаже телеканала «Дидар» подал иск против ГУ «Отдел экономики и финансов» акимата Жезказгана. Он требует признать торги незаконными, ссылаясь на нарушения закона в ходе процедуры проведения торгов. Как рассказал Today.kz директор телеканала «Дидар» Базарбай Алеухан, он ознакомлен с иском и тоже считает, что отдел экономики акимата Жезказгана провел торги с нарушениями закона.

«Между первым и вторым этапами торгов согласно закону должны пройти 20 рабочих дней. Однако по факту прошло 20 календарных дней, включая выходные дни. Это незаконно. Иск местное ТОО подало в жезказганский городской суд», — сообщил директор телеканала «Дидар» Базарбай Алеухан.

Приватизация региональных СМИ

Напомним, 24 ноября 2016 года премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев обратился к Нурсултану Назарбаеву с предложением исключить региональные СМИ из перечня объектов, подлежащих приватизации.

25 ноября 2016 года Президент страны одобрил данное предложение. Всем министерствам и акимам было поручено исключить региональные СМИ из этого списка.

В целях сохранения информационной безопасности страны и влияния государства на региональную информационную политику поручением Главы государства 29 региональных СМИ по стране были исключены из списка приватизируемых объектов. Вице-премьер поручил проверить список объектов, подлежащих приватизации в рамках комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, и привести порядок приватизации объектов региональных средств массовой информации в соответствие с законодательством и в соответствие с постановлением правительства по вопросам приватизации СМИ.

Продажа телеканала «Дидар»

Телеканал «Дидар» был выставлен на торги в начале ноября 2016 года. Главным условием при продаже СМИ было сохранить профиль деятельности структуры. 30 декабря госучреждение «Отдел экономики и финансов Жезказгана» поспешно продало телеканал за 37 миллионов тенге, игнорируя поручения Президента и премьер-министра страны.

9 января 2016 года Имангали Тасмагамбетов поручил акиму Карагандинской области признать договор продажи жезказганского телеканала «Дидар» недействительным.