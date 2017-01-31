Санаторий Жосалы
nn

Нурсултан Назарбаев обратился с очередным посланием к народу Казахстана

Сабина 5 минут назад Комментировать 0

31 января Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев обратился к народу с очередным посланием касательно третьей модернизации страны.

Новое послание затронуло ускорение технологической модернизации экономики, несырьевого экспорта, поправок в Кодексе о недрах,  развитии и поддержке аграрного сектора, строительный сектор и модернизацию рынка труда.

«Повсеместная цифровизация экономики приведет к исчезновению целых отраслей и созданию принципиально новых. Великие перемены, происходящие на наших глазах – это одновременно исторический вызов и шанс для нации», — говорится в Послании. — «Сегодня я ставлю задачу обеспечить реализацию Третьей модернизации Казахстана. Необходимо создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны… Эта модернизация – не план борьбы с текущими глобальными вызовами, а надежный мост в будущее, навстречу целям Стратегии-2050. Она будет проводиться на базе Плана нации «100 конкретных шагов»».

Ознакомиться с полным текстом послания можно здесь.

Теги

Автор: Сабина

Читайте также

1832761

Новый маршрут запустили в Караганде

Новый маршрут №9 позволит карагандинцам добираться до ЦОНа на Юго-востоке, обслуживающего население по новому адресу …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Разработка и поддержка проекта: агентство «Стартикс».
2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.