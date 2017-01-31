Нурсултан Назарбаев обратился с очередным посланием к народу Казахстана

31 января Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев обратился к народу с очередным посланием касательно третьей модернизации страны.

Новое послание затронуло ускорение технологической модернизации экономики, несырьевого экспорта, поправок в Кодексе о недрах, развитии и поддержке аграрного сектора, строительный сектор и модернизацию рынка труда.

«Повсеместная цифровизация экономики приведет к исчезновению целых отраслей и созданию принципиально новых. Великие перемены, происходящие на наших глазах – это одновременно исторический вызов и шанс для нации», — говорится в Послании. — «Сегодня я ставлю задачу обеспечить реализацию Третьей модернизации Казахстана. Необходимо создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны… Эта модернизация – не план борьбы с текущими глобальными вызовами, а надежный мост в будущее, навстречу целям Стратегии-2050. Она будет проводиться на базе Плана нации «100 конкретных шагов»».

Ознакомиться с полным текстом послания можно здесь.