Несколько ведомств реорганизовано в Казахстане

Расформировано министерство здравоохранения и социального развития Казахстана, передает 31.kz.

Вместо него появились две новые структуры — министерство труда и социальной защиты населения, главой которого стала Тамара Дюйсенова, и министерство здравоохранения во главе с Елжаном Биртановым, бывшим заместителем Дюйсеновой.

Так же полномочия Министерства по инвестициям и развитию были перераспределены. Теперь оно ответственно за продвижение экспорта. А за туризм будут отвечать в министерстве культуры и спорта. Министерству здравоохранения отдает сферу санитарно-эпидемиологического благополучия ведомство, занимающееся вопросами национальной экономики; политику теплоснабжения, кроме автономных котельных — министерству энергетики. Архитектура, градостроение, вопросы ЖКХ теперь будут в ведении министерства по инвестициям и развитию.

Миссия обеспечить перераспределение штата реорганизованных госорганов поручена Правительству до 1 июля.