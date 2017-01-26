Санаторий Жосалы
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Несколько ведомств реорганизовано в Казахстане

Сабина 1 час назад Комментировать 4

Расформировано министерство здравоохранения и социального развития Казахстана, передает 31.kz.

Вместо него появились две новые структуры — министерство труда и социальной защиты населения, главой которого стала Тамара Дюйсенова, и министерство здравоохранения во главе с Елжаном Биртановым, бывшим заместителем Дюйсеновой.

Так же полномочия Министерства по инвестициям и развитию были перераспределены. Теперь оно ответственно за продвижение экспорта. А за туризм будут отвечать в министерстве культуры и спорта. Министерству здравоохранения отдает сферу санитарно-эпидемиологического благополучия ведомство, занимающееся вопросами национальной экономики; политику теплоснабжения, кроме автономных котельных — министерству энергетики. Архитектура, градостроение, вопросы ЖКХ теперь будут в ведении министерства по инвестициям и развитию.

Миссия обеспечить перераспределение штата реорганизованных госорганов поручена Правительству до 1 июля.

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Автор: Сабина

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