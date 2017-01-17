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Не превращать проруби на Крещение в место для селфи просят священники в РК

Алтынай Сарсенбаева 12 минут назад Комментировать 0

Для христианского праздника Крещение Господне в Караганде организовали два специальных места для купания (купели).

1. Озеро Центрального парка культуры и отдыха города;
2. Федоровское водохранилище (район «Яхтклуба»).

Для обеспечения безопасности населения на вышеуказанных местах будет организовано дежурство сотрудников ЧС города Караганды, УВД города Караганды, медицинских служб.

Священнослужители просят карагандинцев вести себя у купели культурно.

«В последнее время Крещение люди превратили в шоу. Приходят окунаться в воду, для того, чтобы сфотографироваться, либо чтобы потом отметить погружение. Зачастую мы видим, что многие в нетрезвом состоянии это делают. Это все лицемерие! Это неправильно! И выражаться нецензурно бранью во время ныряния в ледяную воду тоже нехорошо. Хочется отметить, что мнение о том, что всем, кто погрузится в купель, будут отпущены грехи — это заблуждение. Для отпущения грехов есть таинство покаяния, исповеди и только священнослужители могут отпускать грехи», — отмечают священнослужители.

19 января 2017 года пройдут Крещенские купания.

Населению рекомендуется купаться только в вышеуказанных местах, в строго определенное время (освящение воды в купелях будет проведено после совершения богослужений в храмах, 19 января, в 11:00), соблюдать установленные правила купания на водных объектах.

Меры обеспечения безопасности населения при купании в купелях

Запрещается:
— купание в необорудованных и запрещенных для купания водоемах, кроме озера Центрального парка культуры и отдыха города, Федоровского водохранилища (район «Яхтклуба»);+
— купание без представителей служб спасения и медицинских работников;
— купание детей без присмотра родителей или взрослых;
— ныряние в воду непосредственно со льда;
— загрязнение и засорение купелей;
— распитие спиртных напитков, купание в состоянии алкогольного опьянения;
— выезд автотранспорта на лед.

Крещение Господне – один из 12 главных православных праздников, верующие отмечают его 19 января. Согласно Евангелию, в I веке пророк Иоанн Предтеча крестил Христа в водах реки Иордан. Люди в этот день совершают омовение на водоемах и источниках. Считается, что вода в эти дни обретает особые свойства и помогает от разных болезней.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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