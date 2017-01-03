Названы самые высокооплачиваемые профессии в РК

Интеллектуальный труд в Казахстане ценится выше всего. Среднемесячная зарплата научных работников, разработчиков и аналитиков достигла 326,7 тысячи тенге, увеличившись на треть по сравнению с показателями 2015 года, сообщается в исследовании Energyprom.kz.

Работники горнодобывающего сектора и разработки карьеров также занимают в рейтинге высокие позиции со среднемесячной зарплатой в 313,2 тыcячи тенге. За год заработок горняков вырос на 16,2 процента. Далее следуют финансисты и страховщики со среднемесячной зарплатой в 254,9 тысячи тенге, которые начали получать на 9,2 процента больше по сравнению с прошлым годом.

Самые низкие среднемесячные заработные платы, как отмечают аналитики, у педагогов — всего 87,5 тысячи тенге. При этом именно в сфере образования задействовано наибольшее число трудоустроенных казахстанцев — 10,9 процента от всех наемных работников. В то же время за год количество педагогов и прочих сотрудников образовательной сферы снизилось на 0,7 процента.

Впервые заработные платы научной элиты — аналитиков, испытателей и техразработчиков — обогнали сектор горной добычи в последнем квартале прошлого года. В III квартале 2016 года разрыв в пользу интеллектуального труда только увеличивается.