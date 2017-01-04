Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в Шахане

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с чрезвычайным происшествием в поселке Шахане Карагандинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении подъезда в многоквартирном доме в поселке Шахан города Шахтинска Карагандинской области, повлекшем человеческие жертвы.

Напоминаем, что 1 января 2017 года в 22:40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в посёлке Шахан близ города Шахтинска Карагандинской области, погибло 9 человек.

Нурсултан Назарбаев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент Казахстана поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия.

2 января руководитель пресс-службы акимата города Шахтинск Сайра Сагадиева сообщила о том, что будет открыт счет для помощи пострадавшим.

«Мы сейчас занимаемся всеми процедурами открытия карточного счета, уже в ближайшее время мы сообщим реквизиты, куда можно будет отправлять средства. Также в поселке мы планируем открыть пункт приема гуманитарной помощи, сейчас решается вопрос, по какому адресу он будет располагаться», — сказала С.Сагадиева.

Из аварийного дома эвакуированы все жители, которые в данный момент находятся у родственников и друзей, также готов пункт приема пострадавших в детском саду «Березка», где людей кормят горячим питанием.

Кроме того, работает телефон горячей линии 8 (72156) 3-24-17.