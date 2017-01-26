Назарбаев обещал передать часть своей власти правительству и парламенту (видео)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение перераспределить некоторые полномочия президента в пользу парламента и правительства. Нурсултан Назарбаев объяснил, что его решение «отвечает вызовам времени» и соответствует духу «демократических реформ».

«Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправдала. Все наши достижения были произведены именно в этой системе. И она была нацелена на повышение эффективности системы управления», — сказал Назарбаев в специальном обращении к народу, которое транслировалось телеканалами страны.

Он подчеркнул, что роль парламента и правительства значительно усилится.

«Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ, который будет опубликован. Издан соответствующий указ», — сказал Назарбаев.

Он пояснил, что президенту страны останутся стратегические функции, он будет исполнять роль «верховного арбитра». Глава государства также будет отвечать за вопросы национальной безопасности и обороны.

«Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства», — сказал Назарбаев.

Свои полномочия кабинет министров будет слагать перед парламентом, а не перед президентом, добавил он.