Народные деньги для пострадавших шаханцев пошли на похороны, бухгалтера и котел

В Караганде отчитывались члены благотворительного фонда, куда перечисляли деньги для пострадавших после взрыва в Шахане, передает «КТК».

Оказывается, неравнодушные казахстанцы оплатили похороны погибших, услуги бухгалтера благотворительного объединения и установку нового модульного котла. За две в благотворительный фонд поступило около 80 миллионов тенге. Больше 12 из них уже потрачены. Местные власти взяли на себя лишь расходы на поисково-спасательную операцию. Трагедия случилась по причинам, не связанным с природными явлениями, поэтому денег на остальное у государства не предусмотрено…

Жамала Мамерханова, председатель фонда помощи лицам, пострадавшим в результате ЧС в пос. Шахан:

— Обеспечить возмещение ущерба за счет средств бюджета не представляется возможным, как вы уже поняли. И также причинитель вреда или ущерба тоже на сегодня еще не определен. Я вам честно скажу, и вы все это прекрасно понимаете, даже если он будет определен, то он вряд ли будет такая возможность возмещения того ущерба, который был причинен вследствие этого ЧС.

Балхашский завод приобретет квартиру 7-летней Полине, которая потеряла родителей и сестренку. Еще тринадцати семьям, чьи квартиры полностью или частично пострадали, купит другое жилье один из коммерческих банков. Таким образом, деньги, собранные неравнодушными казахстанцами, уйдут на решение социальных проблем.

На деньги из фонда уже приобрели и установили модульную котельную в пострадавшем доме. Планируется также оплатить работы и услуги экспертной комиcсии, исследовавшей дом на пригодность. Демонтаж и утепление дома также проведены на деньги казахстанцев.

Такое распределение средств у некоторых общественников вызвало недоумение. Они даже пытались попасть в состав фонда, но им было отказано. В официальном ответе его представители заявили, что все участники попечительского совета – достойные люди. Частное объединение было создано спустя три дня после трагедии. Туда вошли председатель общественного совета, представитель партии «Нур Отан», секретарь местного маслихата и пенсионеры, занимающиеся волонтерством. Сами активисты заявили, что работали совершенно бесплатно, единственное, оплачивали бухгалтера.

Напомню, трагедия произошла 1 января. В подвале дома взорвался котел. Подъезд рухнул и похоронил под собой 9 человек.