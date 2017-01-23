На трассе в Карагандинской области не могут выехать около сотни машин

Около 100 автомобилей застряли на трассе по Осакаровской развязке в Карагандинской области. Машины, по словам очевидцев, не могут выехать с семи утра.

Некоторые таксисты довозят пассажиров до вокзала Осакаровки, чтобы попавшие в метель люди могли добраться до Караганды на поезде или электричке. Остальные машины продолжают стоять, передает со слов очевидцев корреспондент Tengrinews.kz.

«Касательно трассы Караганда — Астана, на Осакаровской развязке около ста машин стоят. Это не на самой трассе, а в районе кемпингов, их выпускать не будут до улучшения погодных условий. Они могли ехать, и в этот момент могла ухудшиться ситуация и им могли закрыть автотрассу. Выпустить их на трассу даже в сопровождении мы не можем, потому что слишком опасно», — сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Как сообщалось ранее, для всех видов автотранспорта закрыто движение по направлениям Астана — Щучинск, Астана — Павлодар, Астана — Караганда, Астана — Астраханка. В Акмолинской области закрыто движение на трассе Жезказган — Петропавловск (377-536 километры, участок от границы Костанайской области до поселка Бузулук), Жезказган — Петропавловск (552-595 километры, участок от поселка Сурган до границы СКО), Екатеринбург — Алматы (856-917 километры, участок от границы СКО до поселка Жаксы), Астана — Петропавловск (18-230 километры, участок от Астаны до Щучинска) в связи со снегом, метелью и ограничением видимости.