Санаторий Жосалы
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На территории Караганды будут организованы два специальных места для Крещенского купания

Мурат Мусин 29 минут назад Комментировать 1

На территории города Караганды будут организованы два специальных места для купания (купели).

19 января 2017 года пройдут Крещенские купания.

1. Озеро Центрального парка культуры и отдыха города;
2. Федоровское водохранилище (район «Яхтклуба»).

Для обеспечения безопасности населения на вышеуказанных местах будет организовано дежурство сотрудников ЧС города Караганды, УВД города Караганды, медицинских служб.
Убедительно просим жителей и гостей города купаться только в вышеуказанных местах, в строго определенное время (освящение воды в купелях будет проведено после совершения богослужений в храмах, 19 января, в 11:00), соблюдать установленные правила купания на водных объектах.
Меры обеспечения безопасности населения при купании в купелях

Запрещается:
— купание в необорудованных и запрещенных для купания водоемах, кроме озера Центрального парка культуры и отдыха города, Федоровского водохранилища (район «Яхтклуба»);+
— купание без представителей служб спасения и медицинских работников;
— купание детей без присмотра родителей или взрослых;
— ныряние в воду непосредственно со льда;
— загрязнение и засорение купелей;
— распитие спиртных напитков, купание в состоянии алкогольного опьянения;
— выезд автотранспорта на лед.

Акимат города Караганды

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Автор: Мурат Мусин

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