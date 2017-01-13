На территории Караганды будут организованы два специальных места для Крещенского купания

На территории города Караганды будут организованы два специальных места для купания (купели).

19 января 2017 года пройдут Крещенские купания.

1. Озеро Центрального парка культуры и отдыха города;

2. Федоровское водохранилище (район «Яхтклуба»).

Для обеспечения безопасности населения на вышеуказанных местах будет организовано дежурство сотрудников ЧС города Караганды, УВД города Караганды, медицинских служб.

Убедительно просим жителей и гостей города купаться только в вышеуказанных местах, в строго определенное время (освящение воды в купелях будет проведено после совершения богослужений в храмах, 19 января, в 11:00), соблюдать установленные правила купания на водных объектах.

Меры обеспечения безопасности населения при купании в купелях

Запрещается:

— купание в необорудованных и запрещенных для купания водоемах, кроме озера Центрального парка культуры и отдыха города, Федоровского водохранилища (район «Яхтклуба»);+

— купание без представителей служб спасения и медицинских работников;

— купание детей без присмотра родителей или взрослых;

— ныряние в воду непосредственно со льда;

— загрязнение и засорение купелей;

— распитие спиртных напитков, купание в состоянии алкогольного опьянения;

— выезд автотранспорта на лед.

Акимат города Караганды