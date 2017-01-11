Молодые люди без образования смогут получить специальность бесплатно

В Казахстане с 1 января вступила в действие программа развития продуктивной деятельности и массового предпринимательства. В министерстве здравоохранения и соцразвития делают ставку на молодежь.

Особое внимание уделят тем молодым людям, которые не поступили в колледжи или вузы. По сведениям госслужащих без образования в стране более 100 тысяч человек. Всем им дадут возможность получить первую рабочую профессию в колледжах.

Кроме того, в 2017 году совместно с МОН РК запустят кабинеты профориентации во всех школах, колледжах и вузах.

Также, государство будет поддерживать молодёжную практику. Выпускники смогут получить навыки работы и первоначальный трудовой стаж, а после уже найти постоянное место работы.