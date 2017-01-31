Многоквартирный дом в Карагандинской области оказался под угрозой обрушения

45 человек эвакуированы из дома в поселке Актас.

В Карагандинской области 45 человек эвакуированы из многоквартирного дома в поселке Актас. Двухэтажное здание оказалось под угрозой обрушения после того, как в подвале рухнула несущая стена, сообщает «31 канал».

Жительница дома Инна Алина боится, что дом в любой момент может рухнуть.

«Вечером, часов в 12, грохот был. Такое чувство сначала, я думала, будто что-то упало. Оказалось, рухнула стена в подъезде несущая. А на следующий день у соседей снизу стал пол оседать. Все хуже и хуже. Трещины пошли», — говорит женщина.

В квартирах на первых этажах плиты пола опустились на полметра. Темирбек Мариза недавно закончил в своей квартире капитальный ремонт. По его словам, он неоднократно обращался в акимат по поводу трещин, писал заявления, однако чиновники ничего не предприняли. Семье Маризы с двумя детьми предоставили временное жилье, однако там оказалось слишком холодно. Теперь мужчина ищет съемную квартиру.

Много лет в подвал аварийного дома текла вода, но никто не знает, откуда. Системы водопровода и канализации в доме исправны. После заявления жильцов, 4 января, акимат направил технику, которая два дня выкачивала воду из подвала. Однако дом все равно не выдержал. Сейчас причину обрушения, а также возможность восстановления дома выясняет экспертная организация.

«Определяется вина каждого. Если техногенного характера, то стараются изыскать из бюджетных средств. Если бытовое, кто-то из жителей, то будет восстанавливать то виновное лицо, за счет чего это здание разрушилось», — заявил заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Улантай Усенов.

Ситуация с домом объявлена чрезвычайной. Средства на проведение экспертизы изыскивают местные власти. Заключение будет готово через 10 дней.