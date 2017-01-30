МИК РК: «зафиксированы взломы 21 интернет-ресурса»

По всем произошедшим инцидентам владельцам ресурсов направлены уведомления с целью устранения последствий взлома, передает пресс-служба Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан.

На прошедших выходных Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан зафиксирован 21 инцидент – взлом интернет-ресурсов местных исполнительных и представительных органов, а также подведомственных организаций центральных государственных органов. По имеющимся у ведомства данным, большинство интернет-ресурсов расположены на одном сервере и одинаково уязвимы.

Причиной взлома явилось отсутствие контроля за своевременным обновлением системы управления содержимым (CMS), обеспечением надлежащей защиты, своевременным обнаружением инцидента со стороны владельцев интернет-ресурсов. Кроме того, повлияло и заключение договоров на сопровождение интернет-ресурсов с недобросовестными поставщиками.

В настоящее время, отмечают на официальном сайте МИК РК, принимаются все необходимые меры с ответственными лицами по недопущению подобных инцидентов в будущем.