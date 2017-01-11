Мемориал погибшему экипажу Союз-11 в Жезказгане включили в список мрачных мест Планеты

Мемориал Союз-11 в Жезказгане попал в список мрачных мест по версии портала Atlas Obscura, специализирующегося на «темном туризме». Издание опубликовало топ-50 достопримечательностей и направлений 2017 года, сообщает Tengrinews.kz.

Из 439 человек, отправленных в Космос, 18 не вернулись назад — на Землю. Экипаж Союз-11 погиб. Это случилось в 1971 году. Трагичному случаю и посвящен мемориал Союз — 11 на территории Казахстана, пишет портал.

По данным Википедии, во время первого входа на станцию экипаж обнаружил, что воздух сильно задымлен. После ремонта вентиляционной системы космонавты провели следующие сутки в спускаемом аппарате, ожидая регенерации воздуха. После этого экипаж приступил к запланированным работам. Пребывание на станции было продуктивным и включало ТВ-связь с Землей. Однако на 11-й день произошло возгорание, и было принято решение прекратить полет и оставить станцию.

Давление внутри космического аппарата упала до нуля в течение 3,5 минут. Ракета приземлилась в сельской местности в Казахстане. Трое космонавтов Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли.

В 1973 году был возведен памятник, однако мало кто посещал его из-за отдаленности расположения, отмечает Atlas Obscura.