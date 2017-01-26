Маршрутка сгорела в Караганде

26 января жители Пришахтинска сняли утром видео, в котором фигурирует сгоревший маршрутный автобус, стоящий на обочине.



Заведующий сектором пассажирского транспорта акимата Караганды Искандер Кабидулла сказал, что маршрут №012 был на линии и уже делал второй круг, но, счастью, в момент возгорания в салоне не было пассажиров, следовательно, никто не пострадал.

«Предварительная причина возгорания — неисправная проводка», — говорит Искандер Кабидулла. — «Автобус не старый, поэтому удивительно, что загорелся новый транспорт, когда этого можно было бы ожидать от старого».

Дополнительно разбираться в данной ситуации намерены в акимате. Также планируется проверить все маршрутные автобусы во избежание подобных ситуаций в будущем.