Лошади-терапевты появятся в Караганде

Обратиться к давним товарищам человека за помощью решили в конном клубе «Карат».

Пока что здесь проходят курсы по подготовке иппотерапевтов, передаёт канал «Казахстан-Караганды», однако уже скоро благородные животные начнут принимать первых пациентов

Иппотерапия — это не просто верховая езда, а реальный шанс на реабилитацию для тех, кто страдает церебральным параличом и аутизмом. Для обучения карагандинских инструкторов новому методу лечения сотрудники конного клуба пригласили лучших иппотерапевтов в стране. Специалисты говорят, что после прогулки верхом и специальных упражнений больные дети уверенно держат спину и самостоятельно делают первые шаги.

Не каждое животное подходит для таких занятий. Для лечения нужна специальная лошадь, которая должна быть очень спокойной и не пугливой. Факты на лицо — как и в случае с собаками-терапевтами, больные дети после занятий с иппотерапевтом начинают чувствовать себя гораздо лучше и увереннее. Будущие инструкторы, сообщает репортёр телеканала, на такие семинары ходят с удовольствием.

Фонд поддержки «Ак Тай» внедряет иппотерапию уже не первый год. Устькаменогорские специалисты поставили на ноги десятки людей с ограниченными возможностями и привили им любовь к спорту. Пример тому — проведенные«Спешиал Олимпикс» соревнования по верховой езде в Лос-Анджелесе., на которых особые жокеи принесли сборной страны 2 золота и 3 серебра.