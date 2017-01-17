Квартиры «отказников» из шаханского дома перейдут в госфонд

Пострадавшим при ЧП в поселке Шахан купят квартиру в любом населенном пункте Шахтинского региона. Квартиры, в которые отказываются заселяться пострадавшие жители, будут переданы в коммунальную собственность, передает Tengrinews.kz со ссылкой на частный благотворительный фонд «Фонд помощи лицам, пострадавших в результате ЧС в поселке Шахан».

По информации членов попечительского совета благотворительного фонда, на сегодняшний день в фонде собрано 79 миллионов 421 тысяча тенге, израсходовано 13 миллионов 671 тысяча тенге. Оплачены следующие услуги: материальная помощь семьям погибших в сумме 9 миллионов тенге, материальная помощь семьям пострадавших — миллион тенге, возмещение расходов ритуального агентства в сумме 1 миллион 174 тысячи тенге, возмещение затрат по организации похорон и поминальных обедов, а также покупка памятника одной семье в сумме 889 тысяч тенге. Также возмещены затраты предприятий, которые организовали поминальные обеды, и возмещены услуги банков.

«Учитывая обстоятельства данной ЧС, обеспечить возмещение ущерба за счет средств бюджета не представляется возможным. Причинитель вреда и ущерба также еще не определен. В связи с чем, с целью оказания всесторонней поддержки пострадавшим жителям, был создан частный благотворительный фонд. В составе попечительского совета из исполнительных органов никого нет», — сообщила председатель попечительского совета фонда Жамала Мемерханова.

Члены совета добавили, что на сегодняшний день у пострадавших есть потребность в приобретении 13 квартир. Пострадавшей Полине Андроповой купит квартиру одно из предприятий Балхаша.

«Тимофеева Анна Ивановна планирует купить 1-комнатную квартиру за миллион тенге. Семья Алексеенко нашла квартиру в Шахтинске за 5,5 миллиона тенге. И еще две семьи нашли квартиры как в Шахане, так и за пределами поселка. Мы их просим желательно искать квартиры с ремонтом», — рассказала член попечительского совета Светлана Ержуманова.

Кроме того, стало известно, что никто из членов попечительского совета, кроме бухгалтера, заработную плату за свою работу не получает.

Напомним, трагедия произошла в поселке Шахан близ города Шахтинска Карагандинской области вечером 1 января. В результате обрушения многоквартирного жилого подъезда погибли девять человек, в том числе малолетние дети.

В целях оказания материальной помощи пострадавшим при обрушении части многоэтажного жилого дома в Шахане, организации похорон погибших и предоставления жилищ гражданам, оставшимся без жилья в результате чрезвычайной ситуации, открыт специальный счет.