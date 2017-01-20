Казахстанских женщин приглашают пройти бесплатное обследование на рак шейки матки

Казахстанских женщин приглашают пройти бесплатное обследование на раннее выявление и профилактику рака шейки матки, передает пресс-служба Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии.

Сообщается, что с 23 по 29 января 2017 года в Казахстане традиционно будет проводиться Неделя осведомленности о раке шейки матки.

«В субботу 28 января 2017 года в рамках Недели осведомленности о раке шейки матки будут проводиться гинекологические осмотры со взятием пап-теста. Тест будет проводиться на бесплатной основе всем желающим. В этот день в онкологических диспансерах по всей стране пройдут дни открытых дверей, где женщины смогут получить бесплатную консультацию у гинеколога-онколога. Адреса региональных онкодиспансеров можно уточнить в своих поликлиниках по месту жительства», — сообщили в КазНИИОиР.

По данным онкослужбы, казахстанские женщины в возрасте от 30 до 60 лет с интервалом один раз в пять лет могут также в любое удобное для них время пройти бесплатное прохождение пап-теста (скрининг) в рамках Государственной программы по развитию онкологической службы, в своих поликлиниках по месту жительства.

В Казахстане в 2015 году было выявлено 1 826 женщин с диагнозом «рак шейки матки» Зарегистрировано более 600 смертей. Число женщин, состоящих на учете с этой болезнью, составляет 11 578. Данные за 2016 год еще в обработке.