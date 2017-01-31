Казахстанка Анна Шевченко продолжает завоёвывать медали Универсиады

Лыжница из Казахстана Анна Шевченко завоевала вторую бронзовую медаль Универсиады в Алматы в гонке преследования на 5 километров свободным стилем у женщин.

Шевченко финишировала с результатом 13:51. Победу в гонке одержала российская лыжница Анна Нечаевская, показав результат 13 минут 29,7 секунды. Второе место заняла еще одна россиянка Лилия Васильева, завершившая выступление с отставанием от Нечаевской на 18,1 секунды.

Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан) Лыжные гонки. Девушки. Гонка преследования. 5 км. Свободный стиль: 1. Анна Нечаевская (Россия) — 13:29.7 2. Лилия Васильева (Россия) — +18.1 3. Анна Шевченко (Казахстан) — +21.3 9. Ольга Мандрика (Казахстан) — +1:23.9 17. Анна Стоян (Казахстан) — +2:10.7 18. Ирина Быкова (Казахстан) — +2:10.9 20. Ангелина Шурыга (Казахстан) — +2:39.2 23. Анжелика Тарасова (Казахстан) — +3:11.3.

По материалам Zakon.kz.