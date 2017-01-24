Казахстанцы могут дать оценку работе министерств и акиматов через e-gov

Для того чтобы оставить свой комментарий о работе ведомства, пользователям необходимо лишь зарегистрироваться на веб-портале.

На площадке электронного правительства появилась новая функция «Оценка эффективности деятельности государственных органов».

На созданном в 2017 году портале на суд общественности будет выноситься информация об итогах оценки деятельности государственных органов, отчёты о достижении целевых индикаторов стратегических планов и программ развития территорий.

Для самой оценки на сайте представлены все министерства Казахстана, а также акиматы регионов. После сбора отзывов, по задумке авторов, вся собранная информация отображается в виде инфографики на главной странице портала. Отметим, что пока деятельность всех госорганов отмечена со 100-процентной эффективностью.

Для того чтобы внести свою лепту и оценить работу чиновников, казахстанцам необходимо пройти процедуру регистрации на портале, после чего приступить к выставлению оценок.

С 18 января для разгрузки ЦОНов от наплыва граждан, желающих получить временную регистрацию, на сайте электронного правительства ввели функцию по получению справки в режиме онлайн. Для удобства пользователей на сайте электронного правительства опубликовали инструкцию по оформлению временной регистрации онлайн.