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Казахстан вступил в совбез ООН

Мурат Мусин 35 минут назад Комментировать 2

Казахстан с 1 января официально вступает в права непостоянного члена Совета Безопасности ООН, осуществлять которые он будет до конца 2018 года.

Президент республики Нурсултан Назарбаев, встречаясь в конце 2016 года с руководящим составом министерства иностранных дел, подчеркнул, что это избрание является подтверждением уважения к Казахстану со стороны мирового сообщества.

«Это ответственная задача, требующая обеспечения глобального лидерства Казахстана в движении за безъядерный мир и в других вопросах международной повестки», — отметил глава государства.

Роль Казахстана на международной арене в 2017 году может возрасти еще и в связи с инициативой о проведении в Астане переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

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Автор: Мурат Мусин

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