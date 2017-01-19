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Карагандинских родителей приглашают на областное родительское собрание

Алтынай Сарсенбаева 1 час назад Комментировать 5

Родителей Караганды приглашают на общее собрание.

Областное родительское собрание проведут 21 января, в стенах 93 гимназии. Начало в 12.00 часов. В актовом зале установят видеооборудование, с помощью которого подключат школы со всей области. Собрание будут транслировать онлайн, все родители смогут принять в нем участие. Председательствовать будет руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов.

На повестке несколько тем и серьёзных вопросов: тестирование «Айкын», изменение стандартов ЕНТ, как должен работать попечительский совет школы. Обсудят даже домашние задания и как они влияют на развитие школьников.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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