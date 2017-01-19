Карагандинских родителей приглашают на областное родительское собрание

Родителей Караганды приглашают на общее собрание.

Областное родительское собрание проведут 21 января, в стенах 93 гимназии. Начало в 12.00 часов. В актовом зале установят видеооборудование, с помощью которого подключат школы со всей области. Собрание будут транслировать онлайн, все родители смогут принять в нем участие. Председательствовать будет руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов.

На повестке несколько тем и серьёзных вопросов: тестирование «Айкын», изменение стандартов ЕНТ, как должен работать попечительский совет школы. Обсудят даже домашние задания и как они влияют на развитие школьников.