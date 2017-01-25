Карагандинские школьники могут остаться без учебников

В бюджете недостаточно денег для закупа книг

Ученикам 2, 5 и 7 классов может не хватить учебников. Они нужны школьникам в связи с переходом на обновленное содержание среднего образования. Только вот денег на то, чтобы обеспечить всех новыми книгами, в бюджете нет. Не исключено, что летом родителей ждут непредвиденные расходы.

— На приобретение учебников для следующего учебного года требуется 2,4 миллиарда тенге, — говорит руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов. — Однако в местных бюджетах на эти цели полная сумма не выделена. Из-за недостаточного финансирования проблемы могут быть в Абайском, Жанааркинском, Каркаралинском, Нуринском, Бухаржырауском, Улытауском районах, а также в Балхаше, Жезказгане, Караганде, Каражале, Темиртау и Шахтинске.

Вместе с тем акимы этих городов и районов обещают деньги найти. До сентября у них еще есть время.

Добавим, что в 2016 году на обеспечение новыми учебниками школьников нашей области потратили 849 миллионов тенге. Книгами обеспечили почти всех первоклассников. Обделили только некоторых детей в Каражале и в Караганде.