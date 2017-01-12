Карагандинец приговорен к пяти годам за попытку взлома банкомата

Мужчина вместе с сообщником попытался снять с банкомата 7 млн тенге, просверлив в нем отверстие.

По данным пресс-службы Казыбекбийского райсуда Караганды, обвиняемый вступил в преступный сговор со своим знакомым. Мужчины попытались вскрыть банкомат «АТФ Банка».

«Мужчины подошли к банкомату АО «АТФ Банк», по адресу: пр. Н.Абдирова, подсудимый газовым паяльником просверлил в нем отверстие. Они подключились к ноутбуку, на котором было установлено специальное программное обеспечение, предназначенное для доступа к управлению диспенсеров. Попытавшись снять с банкомата имеющиеся денежные средства в размере 7 303 500 тенге, они были замечены. Подсудимый был задержан на месте совершения преступления, а другой скрылся», — говорится в сообщении на сайте суда.

Приговором суда задержанный был признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в законную силу.