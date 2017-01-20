Карагандинцы возмутились появлением в квитанциях счета от службы спасения

Многие горожане негативно отнеслись к такому нововведению, обвинив спасателей в обмане.

В коммунальных квитанциях жителей Караганды появился счет от службы спасения, сообщает «31 канал».

С 1 января спасатели предлагают жителям многоэтажек оплачивать по 80 тенге в месяц, а взамен обещают без дополнительной оплаты открывать захлопнувшиеся двери, сбивать сосульки и обрезать деревья. Для тех, кто откажется, эти услуги будут платными согласно прайсу — от шести до 30 тысяч тенге. Однако многие горожане негативно отнеслись к такому нововведению, обвинив спасателей в обмане.

«Можно сказать, занялись махинацией. Это хитрая сделка двух предпринимателей. Они считают, это мизер. И за 80 тенге народ не будет бороться. Но если взять масштаб всего города, эти 80 тенге превращаются в миллионы», — возмущена общественный деятель Галина Пак.

С начала января из 150 тысяч квартир оплату внесли уже 25 тысяч. Хотя многие это сделали автоматически, не разобравшись.

«Если взять любую квитанцию, то там поле «Оплачено». Оно свободно с простой целью — оно дает возможность человеку не оплатить услугу. Мы со своей стороны, конечно, проверяем, чтоб организация не оказалась аферной — собрали деньги и ушли», — прокомментировал директор «Единого расчетного центра коммунальных услуг» Рустем Байжанов.

Спасатели уверяют, что у них есть публичный договор. Однако Галина Пак его не видела и считает, раз платеж добровольный, то и выполнять обязательства служба спасения не обязана. И если по заявке сосульки не собьют, то предъявить в суде будет нечего.