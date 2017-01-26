Карагандинцы объявили бой срубающим деревья строителям

Рабочие вырубили несколько здоровых деревьев, не посчитавшись с отсутствием разрешения на это действие.

В Караганде, в одном из дворов микрорайона Степной – 2 жители борются со строительной компанией, передаёт корреспондент канала «Казахстан-Караганды». Высокие зеленые деревья росли под окнами жильцов уже 30 лет, однако пали под орудиями застройщиков.

В одночасье от трех зеленых насаждений остались одни пеньки — многолетние деревья, как оказалось, чем-то мешали продвижению к новостройке. В городском акимате о планах строителей даже не подозревали и пояснили, что никакого разрешения «лесорубам» не выдавали. Для выяснения всех обстоятельств был организован сход жильцов, руководства компании и правоохранительных органов.

Директор самого предприятия уверял возмущенных жильцов, что о вырубке он и сам не подозревал, и даже обещал компенсировать утрату.

Незаконная вырубка деревьев грозит нарушителю штрафом от 20 до 100 месячных расчетных показателей, и о любых подобных случаях следует сразу же сообщать в надзорные органы.