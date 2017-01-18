Карагандинцев просят сообщать в полицию о пьяных водителях

Полицейская служба Караганды просит сообщать граждан о пьяных водителях на дорогах.

Согласно данным Местной полицейской службы, за прошедший 2016 год в Караганде по вине нетрезвых водителей случились 42 аварии. В этих дорожно-транспортных происшествиях 14 человек погибли, еще 52 человека получили травмы различной степени тяжести.

С 19 по 21 января полицейские области проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

«В процессе ежедневной деятельности, инспекторы дорожно-патрульной полиции усилят работу по выявлению фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В период проведения рейдовых мероприятий будут контролироватся увеселительные заведения. Так как некоторые их посетители после употребления спиртных напитков садятся за руль и нередко становятся виновниками ДТП», — сообщает Местная полицейская служба области.

Полицейские просят граждан сообщать о водителях, которые сели за руль будучи нетрезвыми. Государственный номер автомобиля, его марку, а также направление движения автомобиля можно сообщать в дежурную часть по номеру 41 55 55, либо на номер 102.