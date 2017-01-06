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Детей с ОВР научат кататься на коньках

Мурат Мусин 2 часа назад Комментировать 12

В Караганде 7-8 января пройдут массовые катания, целью которых является оздоровление детей с ОВР и пропаганда здорового образа жизни. 

7-го и 8-го января (суббота, воскресенье) в 13:00 в городе Караганда на катке стадиона «Шахтер» «Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы» и Управление физической культуры и спорта Карагандинской области совместно с КГКП «Стадион Шахтёр» и Карагандинским автобусным парком №3 организует массовое катание на коньках для воспитанников Областного детского дома для детей с ОВР.

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Автор: Мурат Мусин

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