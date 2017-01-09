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Карагандинцам покажут рок-мюзикл «Ромео и Джульетта»

Мурат Мусин 52 минуты назад Комментировать 3

Рок-мюзикл по самому известному произведению Шекспира поставят в Караганде. Влюбленных и  их воинствующих родных сыграют актеры петербургского театра рок-оперы.

По словам постановщика Владимира Подгородинского, в спектакле сделают акцент на взаимоотношениях отцов и детей и на вражде кланов.Кроме того, за основу либретто возьмут перевод Бориса Пастернака. Этот вариант перевода, считает режиссер, лучше подойдет для жесткого стиля рок-оперы.

Немного изменят и образы главных героев. К примеру, Ромео предстанет перед зрителем не романтичным отроком, а сильным и мужественным , сражающимся за свою любовь, и способным убить за нее без раздумий.

Посмотреть спектакль можно будет 25 февраля, в 18:00, на сцене Дворца Культур Горняков. Цены на билеты будут варьироваться от 3500 до 11 000 тенге.

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Автор: Мурат Мусин

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