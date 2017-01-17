Карагандинцам напоминают об ответственности за ложные сообщения о терроризме

ДВД области напоминает о наказании за ложные сообщения о террористических актах

Полицейские продолжают бороться с лжетеррористами. Судя по всему, желающих потрепать нервы себе и окружающим, меньше не становится. Не смотря на показательный суд преподавателя физики, которого общественность считает невиновным, звонки с сообщениями о заложенной бомбе продолжают поступать. Самым популярны объектом псевдотерактов становится ЦУМ. Только за последние четыре месяца торговый центр минировали дважды.

На странице в Одноклассниках ДВД Карагандинской области опубликовали видео, в котором напоминают, что за ложные сообщения о терроризме грозит тюремный срок. Полное видео можно посмотреть здесь.

Женский голос за кадром задаёт вопрос, стоит ли злая шутка таких проблем для самого звонящего?