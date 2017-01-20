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Какая погода ожидает казахстанцев 20-22 января

Алтынай Сарсенбаева 28 минут назад Комментировать 5

На большей территории республики ожидается потепление.

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 20-22 января. На большей территории республики ожидается потепление, передает РГП «Казгидромет».

«На территории Казахстана ожидается повышение температуры, в южных областях до оттепелей, а также местами снег. В северной половине метель, усиление ветра, на юге гололед. Почти на всей территории Казахстана сохранятся туманы, ухудшающие видимость до 200-500 метров», — сообщили метеорологи.

На севере и в центре страны столбик термометра опустится до минус 14 градусов. На востоке температура воздуха составит минус 5-8 градусов. На западе и юге Казахстана будет минус 3-5 градусов.

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Автор: Алтынай Сарсенбаева

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