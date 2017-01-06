Как защититься от штрафов

Вся страна обсуждает введение регистрации за временное проживание. Почти все против. Я же поддерживаю саму идею регистрации, но против порядка, что нужно для это посещать ЦОНы. Пусть разработают систему без таких посещений, потому что на это уходит много времени. И пусть отменят сбор за регистрацию.

За нарушение порядка регистрации предусмотрена ответственность по ст. 492 и 493 КоАП как в отношении тех, кто проживает без регистрации, так и собственников помещений.

Если в отношении вас составили протокол, то рекомендую следующие действия.

Протокол это документ, который фиксирует нарушение, а штраф налагается после составления протокола на основании постановления.

В протоколе обязательно в строке «Объяснения» напишите, что вы не согласны с протоколом и почему. Если места в протоколе мало, обычно три строки, то напишите объяснение на отдельном листе, а в протоколе напишите, что объяснение прилагается отдельно.

Далее, в протоколе укажите, какой вам язык нужен. Выбирайте тот, который вы лучше знаете. А если вы не знаете хорошо казахский или русский, то укажите, что нуждаетесь в переводчике.

Есть в протоколе такая срока «Нуждаетесь в защитнике». Смело ставьте «Да» и тогда вам полиция обязана представить бесплатного защитника.

Поле составления протокола вы можете сразу же подать полицейскому вот такие ходатайства.

**** Начальнику РОВД

Такого то района

Такого города

от ФИО

номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

В отношении меня составлен Протокол об административном правонарушении от __________ года №___________.

В соответствии с ч. 4 ст. 683 КоАП РК просим Вас после составления протокола передать дело в суд для рассмотрения его судьей.

_______________ФИО дата*******

В этом случае по закону протокол должен быть передан в суд и рассмотрен судьей. Если же вы не подадите такое заявление, то дело рассмотрит полиция. Разница между судом и полицией в том, что в суде больше шансов быть выслушанным.Если несмотря на вашу заявление о передаче дела в суд, его рассмотрела полиция и наложила штраф, то такой штраф подлежит отмене.

Также предлагаю подать еще одно ходатайство:

***Начальнику РОВД

Такого то района

Такого города

от ФИО

номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

В отношении меня составлен Протокола об административном правонарушении от __________ года №___________.

В соответствии с ч. 2 ст. 750 КоАП РК просим Вас обеспечить участие защитника.

_______________ФИО дата*******

Это как бы дублирует вашу просьбу в протоколе, но как говорят кашу маслом не испортишь. Если вам не дали защитника и наложили штраф, то постановление подлежит отмене.

Ну, а в суде вам нужно доказывать, что вы не нарушили порядок регистрации. Для этого можно использовать показания свидетелей, документы, и всё что вы посчитаете нужным.

Ну, а если вы всё же виноваты, то можете раскаяться и тогда суд может на 30% снизить штраф, то есть вместо 15 883 тенге вас отштрафуют на 11 118 тенге.

Такой порядок защиты можно применять во всем видам дел об административных нарушениях.