Как регистрируют граждан Казахстана в зарубежных странах

В Казахстане процедура регистрации места жительства граждан соответствует ведущим мировым стандартам. Представители Миграционной полиции рассказали, как люди регистрируются в зарубежных странах, передает BNews.kz.

Институт регистрации не ограничивает права на свободное передвижение и соответствует международной практике. В той или иной форме учет населения ведется в большинстве государств, так как от этого зависит планирование экономической и социальной политики.

К примеру, в ряде постсоветских государств, таких как Российская Федерация, Латвия, Литва, Молдова, Эстония, Грузия ведется Единый регистр населения и предусмотрен обязательный явочный порядок регистрации.

В Германии регистрация производится муниципальными службами в течение двух недель после прибытия на новое место жительства. За несвоевременное сообщение о въезде или выезде из квартиры, либо использование чужого адреса предусмотрен штраф в размере от 1 до 50 тысяч евро.

В Австрии для регистрации места жительства в полицию предоставляются документ, удостоверяющий личность, и договор об аренде либо покупке дома.

В Бельгии адрес гражданина заносится на идентификационную карту удостоверения личности после подачи гражданином в ратушу заявления о переезде.

Аналогичные процедуры имеются и в других странах Европейского Союза.

В Израиле регистрация осуществляется в городских и окружных отделениях МВД. При этом гражданину выдается вкладыш в удостоверение личности, где указан заявленный адрес.

В Южной Корее регистрация в местных органах власти необходима для получения доступа к государственным услугам, включая образование.

Процедура регистрации места жительства граждан нашей страны соответствует ведущим мировым стандартам.

Напомним, 22 декабря Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Согласно закону собственники и лица, уполномоченные сдавать жилье в аренду, теперь обязаны регистрировать проживающих там людей. За неисполнение предусмотрена административная ответственность как для собственника.