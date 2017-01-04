Как казахстанцы отдохнут на Рождество

Православное Рождество 7 января и первый день Курбан-айта, согласно статье 84 «Трудового кодекса РК», являются выходным днем вне зависимости от применяемых режимов работы и графиков вахт, но не являются праздничными днями.

Как известно, согласно закону «О праздниках в Республике Казахстан», при совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день. Но православное Рождество 7 января и первый день Курбан-айта не входят в список национальных праздников и государственных праздников, указанных в этом законе.

Как известно, в этом году Рождество выпадает на субботу. Переноситься выходной день на понедельник не будет.

В свою очередь в понятие «праздничные дни» входят дни национальных и государственных праздников Республики Казахстан. Согласно закону «О праздниках в Республике Казахстан», национальные праздники — праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности; государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан.

Национальным праздником в Республике Казахстан является День независимости 16 декабря, отмечаемый 16-17 декабря. Государственными праздниками в Республике Казахстан являются праздники, отмечаемые в следующие дни:

Новый год — 1-2 января;

Международный женский день — 8 марта;

Наурыз мейрамы — 21-23 марта;

Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;

День защитника Отечества — 7 мая;

День Победы — 9 мая;

День столицы — 6 июля;

День Конституции Республики Казахстан — 30 августа;

День Первого Президента Республики Казахстан — 1 декабря.