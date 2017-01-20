Как казахстанцы будут отдыхать на Наурыз

Стало известно, как казахстанцы будут отдыхать во время самого продолжительного праздника — Наурыз мейрамы. Глава правительства подписал постановление о переносе дней отдыха.

Сообщается, что суббота, 18 марта, будет рабочей, что позволяет получить последующие пять дней беспрерывных выходных, включая понедельник 20-е. При этом следующая неделя получится ультракороткой — 24 марта, за которым снова последуют два выходных. Рабочей будет и суббота, 1 июля. Взамен казахстанцы отдохнут 7 числа, благодаря чему получат 4 непрерывных выходных в связи с Днем столицы. Его отмечают 6 июля.