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Из-за тройного ДТП в Караганде пострадали четыре человека

Сабина 15 минут назад Комментировать 1

В результате происшествия четыре человека получили травмы.

Как передает Today.kz, авария произошла 23 января в 8:00 в районе шахты №20.

Руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров:

«В 8:15 41-летний водитель Mazda, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с Hyundai и затем касательное столкновение с Toyota Avensis. Четыре человека доставлены в больницу».

По факту случившегося начато досудебное расследование по статье 345 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека». Назначены необходимые экспертизы.

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Автор: Сабина

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