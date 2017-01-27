Иностранец приговорен к 19 годам колонии за изнасилование 10-летней карагандинки

В Караганде к 19 годам колонии приговорен гражданин Узбекистана, признанный виновным в изнасиловании 10-летней девочки, передает Today.kz.

Судебные слушания проводились в закрытом режиме.

26 января судебные слушания проводились в специализированном межрайонном суде по уголовным делам за закрытыми дверями в интересах несовершеннолетней потерпевшей, анкетные данные фигурантов также были засекречены.

Согласно материалам дела, в сентябре 2016 года в сквере в Октябрьском районе Караганды, в Майкудуке, 23-летний мужчина силой затащил девочку в заросли и изнасиловал. Скрыться после совершенного преступления он не успел, поскольку наряд полиции оперативно задержал его. Девочка после надругательства пережила стресс и нуждалась в помощи психолога.

«Судья Исламхан Есенбаев признал подсудимого виновным согласно части 4 статьи 120 УК «Изнасилование малолетней с применением насилия» и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили в суде.

Отмечается, что другая информация в интересах потерпевшей разглашению не подлежит.

Напомним, что, согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры РК, в 2016 году от действий педофилов в Казахстане пострадали 183 ребенка. Ранее в прокуратуре обнародовали статистику: за пять лет в Казахстане удвоилось число преступлений сексуального характера в отношении детей. Всплеск преступлений, по данным ведомства, пришелся на 2015 год — за пять месяцев было зарегистрировано 632 факта.

Электронная база данных педофилов в Казахстане

В 2016 году на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК теперь есть новый подраздел – Карта лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В базе данных находится информация о 1,2 тысячи лиц. Однако на карте пока доступна информация не обо всех педофилах.

Введение химической кастрации педофилов в РК

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка», в который входят поправки, разрешающие химическую кастрацию педофилов начиная с 2018 года.