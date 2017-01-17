Импортную продукцию с маркировкой «ECO» и «BIO» проверяют в Казахстане

Стремясь повысить уровень продаж с помощью маркировки товаров различными названиями, производители часто дают основания предполагать, что их еда или косметика является «натуральной и экологичной».

Так ли это проверяет Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК проверяется импортная пищевая продукция на законность маркировки «ЭКО», «БИО» и «Organic». По фактам реализации без сертификатов инспекции уполномоченного органа страны-экспортера, отсутствия сведений о документах прохождении процедуры (оценки) соответствия в РК, направляются уведомления производителям, со ссылкой на сайт комитета сообщает Zakon.kz.

На сайте комитета так же отметили в отношении недобросовестных поставщиков и торговых сетей будут приниматься меры административного характера, в том числе и изъятие из реализации несоответствующей продукции.

Специалисты отмечают, что проводимая работа несет информативный характер и позволяет потребителю подходить к выбору товара сознательно и ответственно.