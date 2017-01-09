Гороскоп 9 января

Овны — Удачный момент, чтобы совершить крупные покупки, например, автомобиля или бытовой техники.

Тельцы — Очень важно сохранять спокойствие и душевное равновесие. Это касается в первую очередь здоровья.

Близнецы — Больше времени проводите с любимым человеком, постарайтесь исполнить какие-то желания, которые помогут поднять настроение близким людям.

Раки — Очень важно наладить отношения с близкими: если вы не сумеете найти общего языка в этот период, то в последующие дни выяснения отношений избежать будет очень трудно.

Львы — Для близких останется не так много времени, как бы вам хотелось, но вы сможете побаловать их приятными сюрпризами. Есть возможность сегодня улучшить отношения с членами семьи.

Девы — Ваш энергетический потенциал высок, вы сможете поддержать оптимистичное настроение и приободрить близких вам людей.

Весы — Будет довольно сложно найти общий язык с окружающими, поэтому старайтесь сводить общение к минимуму даже с теми, кто вам дорог.

Скорпионы — Не ведите себя высокомерно и эгоцентрично – так вы рискуете потерять уважение и доверие тех, чье мнение является для вас важным.

Стрельцы — Не выясняйте отношений с близкими людьми, это может вызвать затяжные конфликты.

Козероги — Будьте осторожны при обращении с огнем и металлическими предметами.

Водолей — Хорошее время для того, чтобы налаживать контакты, возобновлять старые связи.



Рыбы — Тем, кто занят поисками своей половинки, имеет смысл пригласить объект своего интереса на развлекательное мероприятие.