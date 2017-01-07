Гороскоп 7-8 января

Овны — Необдуманные финансовые вложения могут стать неоправданными расходами и причиной истощения бюджета.
Тельцы — Внимательно относитесь к предложениям, одно из них может стать великолепным шансом на пути достижения успеха.
Близнецы — Предстоит меньше проводить время в компании друзей, найти свое место в социуме, положение в обществе.
Раки — Гороскоп советует: планировать свои расходы, научиться меньше тратить.
Львы — Предстоит увидеть для себя новые горизонты, подвести итоги уже сделанного.
Девы — Нужно быть собранными, не слишком доверять коллегам.
Весы — Будут в центре событий, не стоит забывать о том, что рядом могут оказаться недоброжелатели.
Скорпионы — Успех к Скорпионам обязательно придет, если суметь вовремя сконцентрировать свои профессиональные качества.
Стрельцы — Нужно не слишком выходить за рамки установленных рабочих обязанностей, но инструкций придерживаться строго и во всем.
Козероги — Новые знакомства, а также помощь со стороны близких и друзей будут способствовать воплощению всего задуманного в реальность.
Водолей — Водолеям удастся в этом году добиться успеха во всем, благодаря собственным способностям.
Рыбы — Идеально – найти какое-нибудь занятие по душе, например, заняться спортом или отправиться путешествовать.