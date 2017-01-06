Санаторий Жосалы
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Гороскоп 6 января

Надежда Рогозина 1 час назад Комментировать 3

Овны – Возможен серьезный прорыв в исследовательской работе. Получив вознаграждение, не забудьте отдать должное (в прямом смысле) руководству и сотрудникам.

Тельцы – Сегодня вам наверняка удастся изменить к лучшему свои любовные или семейные отношения. Состоится примирение поссорившихся родственников.

Близнецы — Коммуникабельность и общительность Близнецов остаются очень высокими. Однако поступающая информация может иметь весьма двойственный характер.

Раки –  Защищайте свои права, постарайтесь избегать стрессовых ситуаций.

Львы – Проявите собранность – сегодня ваш жизненный потенциал находится на невысоком уровне, что может не позволить вам проявить деловые способности или приведет к серьезной ошибке.

Девы – В этот день нужно быть очень осторожным и внимательным в любом деле: ситуация может сложиться совсем не так, как вы ожидаете.

Весы – Вероятно, из-за неблагоприятного расположения планет вас ожидают ошибки в поведении или просчеты в работе. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении. 

Скорпионы – Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. 

Стрельцы – В целом благоприятный день, однако звезды предупреждают, что стремление к риску или нежелание заботиться о своем здоровье может отрицательно сказаться на самочувствии, а излишняя прямолинейность может негативно отразиться на отношениях с ближним окружением. 

Козероги — Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому возможны обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, неоправданный риск.

Водолеи – Период активной борьбы и новых свершений. От вас потребуется решительность в действиях.

Рыбы — Благоприятное стечение обстоятельств, умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации помогут преодолеть любые трудности.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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