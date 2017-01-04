Гороскоп 4 января

Овны – Дела пойдут неплохо, можно браться за новые проекты, правда, при этом желательно заранее заручиться поддержкой людей, которых вы хотели бы сделать своими союзниками или покровителями.

Тельцы – Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, однако избыток внутренней энергии может привести к ухудшению отношений с одним из коллег.

Близнецы – Тяжелые испытания или неожиданные препятствия могут сбить вас с выбранного пути.

Раки — Обратите самое пристальное внимание на состояние здоровья, особенно на правильное питание.

Львы – День пробуждения внутренних сил. Вероятно улучшение финансового положения или удовлетворение от удачной покупки.

Девы – Благоприятный день. Усиливается жизненный потенциал, личное обаяние, интуиция.

Весы – Необычные творческие идеи могут привести к прекрасным результатам, если не торопить события и приступить к реализации замыслов с присущей вам обстоятельностью и деловитостью.

Скорпионы – Велика вероятность некоторого улучшения финансового положения или заманчивого предложения, которое следует принять.

Стрельцы – Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми. Не исключено, что новые интересные знакомства из деловых перерастут в любовные.

Козероги – Постарайтесь с самого утра настроиться на позитивный лад, особенно будьте вежливы с особами противоположного пола.

Водолеи – Появится стремление и возможность выразить свой внутренний мир в доверительной беседе с близким человеком.

Рыбы — Вас, возможно, пригласят на какое-то торжество, где вы сможете проявить все свои лучшие качества.