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Гороскоп 31 января

Надежда Рогозина 1 час назад Комментировать 7

Овны — Вы можете извлечь много полезного из общения с друзьями и новыми знакомыми, если сумеете поставить себя на их место, вникнете в их проблемы.

Тельцы — Не стоит надеяться на изменение своего положения, поскольку этот месяц имеет ярко выраженную профессиональную направленность и силы вам будут даны только для этого.

Близнецы — Надо стараться быть в приподнятом настроении, контролировать эмоции. Не ленитесь проверять и перепроверять финансовые бумаги и держите под контролем все действия партнеров.

Раки — Не стоит сейчас целиком полагаться ни на один голос рассудка, ни на подсказки интуиции, но прислушаться стоит и к тому, и к другому. И больше оптимизма!

Львы — Нужно навести порядок во всем: в делах, в быту, в душе. Заранее спланируйте свою занятость, чтобы непродуманность поступков не сделала выходной бесплодным.

Девы — Уже в начале дня могут появиться негативные тенденции к переменам в отношениях между близкими. Рекомендуется проявить ваши врожденные выдержку, терпение, ответственность.

Весы — Пока вы не исправите ошибки в своем мировоззрении, вы будете вынуждены переживать похожие негативные ситуации.

Скорпионы — Супружеские отношения могут быть ровными. Больше обычного придется заботиться о детях, немало денег уйдет на их воспитание и обучение.

Стрельцы — Необходимо расслабиться, поскольку от многих людей этого знака потребуется больше сил и энергии отдать работе и семье.

Козероги — День благоприятствует материальному положению Козерогов. Возможно поступление крупной суммы денег.

Водолеи — Вам сегодня нужно проявить оригинальность, острый и аналитический ум и помочь близким людям в их трудноразрешимых проблемах.

Рыбы — Постарайтесь завершить накопившиеся дела и избавиться как от «хвостов», так и от ненужных вещей и случайных знакомых.

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Автор: Надежда Рогозина

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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