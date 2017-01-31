Гороскоп 31 января

Овны — Вы можете извлечь много полезного из общения с друзьями и новыми знакомыми, если сумеете поставить себя на их место, вникнете в их проблемы.
Тельцы — Не стоит надеяться на изменение своего положения, поскольку этот месяц имеет ярко выраженную профессиональную направленность и силы вам будут даны только для этого.
Близнецы — Надо стараться быть в приподнятом настроении, контролировать эмоции. Не ленитесь проверять и перепроверять финансовые бумаги и держите под контролем все действия партнеров.
Раки — Не стоит сейчас целиком полагаться ни на один голос рассудка, ни на подсказки интуиции, но прислушаться стоит и к тому, и к другому. И больше оптимизма!
Львы — Нужно навести порядок во всем: в делах, в быту, в душе. Заранее спланируйте свою занятость, чтобы непродуманность поступков не сделала выходной бесплодным.
Девы — Уже в начале дня могут появиться негативные тенденции к переменам в отношениях между близкими. Рекомендуется проявить ваши врожденные выдержку, терпение, ответственность.
Весы — Пока вы не исправите ошибки в своем мировоззрении, вы будете вынуждены переживать похожие негативные ситуации.
Скорпионы — Супружеские отношения могут быть ровными. Больше обычного придется заботиться о детях, немало денег уйдет на их воспитание и обучение.
Стрельцы — Необходимо расслабиться, поскольку от многих людей этого знака потребуется больше сил и энергии отдать работе и семье.
Козероги — День благоприятствует материальному положению Козерогов. Возможно поступление крупной суммы денег.
Водолеи — Вам сегодня нужно проявить оригинальность, острый и аналитический ум и помочь близким людям в их трудноразрешимых проблемах.
Рыбы — Постарайтесь завершить накопившиеся дела и избавиться как от «хвостов», так и от ненужных вещей и случайных знакомых.