Гороскоп 30 января

Овны — Для преодоления всевозможных препятствий в общественно-политической жизни вам понадобятся воля и мужество.

Тельцы — Вы не должны корить себя за то, что вам не повезло в карьерных делах. Главное, что вы пытались сделать большой рывок.

Близнецы — Во избежание негативных последствий обуздайте склонность повсюду устраивать беспорядок из-за своей нерешительности или неорганизованности.

Раки — Ваше здоровье нуждается в особом внимании, желательно провести обследование и общеукрепляющие процедуры. Избегайте любых перегрузок.

Львы — Чтобы ощутить гармонию окружающего мира и почувствовать себя счастливым, надо прилагать значительные усилия и поддерживать в себе эти ощущения.

Девы — Соберитесь, успокойтесь, не занимайтесь сразу несколькими делами, а сделайте все, чтобы решить одну конкретную проблему.

Весы — Сегодня слово может иметь силу приказа. Вероятно, сбудется случайно брошенное слово или пожелание. Надо тщательно обдумывать свою речь.

Скорпионы — Для многих из Вас сегодня самыми главными станут проблемы образования, контакты с преподавателями или представителями учебных заведений, начало занятий.

Стрельцы — придется интенсивно и эффективно трудиться ради будущего успеха и позитивной перспективы. Если вы будете трудиться рука об руку с партнерами, то ваши финансы станут планомерно прирастать.

Козероги — Положение звезд придает утонченность уму, сильную интуицию, экстравагантность и хорошую память.

Водолеи — Внимательнее отнеситесь к самообучению: читайте больше книг, развивайтесь в интеллектуальном и духовном плане. Выбирая свою дорогу, не ищите легких путей.

Рыбы -В конце дня сегодня многих переполняют творческие планы, что и помогает, и мешает учебе. «Не бегите впереди паровоза», лучше сидите в вагоне и рассматривайте окрестности.